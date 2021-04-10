التطبيعية تكشف حقيقة اقتراب مارك فوتا من منتخب العراق الأولمبي

المستقلة/- أكدت الهيئة التطبيعية عن قرب انتهائها من الاتفاق مع مدرب هولندي لقيادة المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت قرب تعاقد الهيئة التطبيعية مع المدرب الهولندي مارك فوتا.

وقال أسعد لازم، عضو الهيئة التطبيعية “المفاوضات مع المدرب الهولندي، على مستوى مميز، ووصلت لمراحل نهائية”.

وأضاف: “من المنتظر حسم الصفقة خلال الأسبوع الحالي، اختلاف سعر الصرف عطل الإعلان الرسمي عن الصفقة”.

وأتم: “الاسم الذي تم الإعلان عنه في وسائل التواصل، غير صحيح، الهيئة التطبيعية لم تعلن عن هوية المدرب حتى الآن”.

يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي بدون مدرب بعد انتهاء عقد المدرب المحلي عبد الغني شهد.

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