التطبيعية تعلن إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين بسبب التزوير

المستقلة /… قررت الهيأة التطبيعية إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) الخاصة بالصحفيين.

وذكر بيان للهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي وتلقته ( المستقلة ) اليوم الخميس أنه “ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول إلى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير”.

وأضاف البيان، أن “الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من أداء واجباتهم بانسيابية عالية”.( النهاية)