التشيك تصعق هولندا في يورو 2020

المستقلة/- حقق منتخب التشيك مفاجأة مدوية بتغلبه على نظيره الهولندي في ثمن النهائي لبطولة يورو 2020 بنتيجة 2-0.

وأحرز هدفي منتخب التشيك كل من، المدافع توماس هوليس، والمهاجم باتريك ستشيك في الدقيقتين (68 و80) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “بوشكاش أرينا” في العاصمة الهنغارية بودابست.

وأكمل منتخب هولندا المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 55، بعد طرد قلب دفاعه ماتيس دي ليخت، بسب لمسة يد متعمدة على مشارف منطقة الجزاء حرم على إثرها المهاجم التشيكي باتريك ستشيك من الانفراد بالمرمى.

وأشهر حكم الساحة الروسي الدولي سيرغي كاراسيوف البطاقة الحمراء في وجه الهولندي بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “VAR”.

وضرب منتخب التشيك موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة القارية “يورو 2020″، يوم السبت المقبل، على ملعب “باكو الأولمبي” بالعاصمة الأذربيجانية باكو، مع نظيره الدنماركي، الذي بلغ الدور ذاته على حساب منتخب ويلز، عقب فوزه العريض عليه (4-0).