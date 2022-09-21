التشكيلية السورية نور بازرباشي تخوض تجربة الغناء لأول مرة

المستقلة/-بعد النجاح الذي حققته الفنانة التشكيلية السورية نور بازرباشي والتى وصلت للعالمية بلوحتها تستعد لخوض تجربة جديدة فى مجال الغناء بعد تسجيل أغنيتها الأولى بعنوان “حياتي ملونة” والأغنية باللهجة المصرية من كلمات وألحان عماد موسى وتوزيع موسي علي.

ومن المقرر تصوير الاغنية بين لبنان وتركيا خلال الأسبوع القادم على أن يتم طرح الكليب في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

يذكر أن نور فنانة تشكيلية شاركت فى العديد من المعارض الدولية وحصلت على العديد من الجوائز الدولية في معارض فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية كما حصلت مؤخرا على ميدالية البخارى الذهبية من جمهورية أوزبكستان و جائزة الفنون التشكيلية في المغرب