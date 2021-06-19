التربية : وجهنا المدارس باقامة دورات تقوية للطلبة استعداداً للامتحانات الوزارية

المستقلة/- ذكرت وزارة التربية انها وجهت المدارس باقامة دورات تقوية مجانية للطلبة المشمولين استعداداً للامتحانات الوزارية، بهدف تعويضهم عن الدروس التي لم يحضروها بسبب إيقاف الدوام الرسمي في المدارس على خلفية جائحة كورونا اضافة الى ايصال المادة للمواد الدراسية غير المفهومة لديهم”.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة : ان موعد امتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستنطلق يوم الأحد الموافق الرابع من شهر تموز المقبل وتستمر لغاية يوم الخميس الموافق الـ 15 من الشهر ذاته، بينما تنطلق امتحانات مرحلة السادس الاعدادي يوم الثلاثاء الموافق الـ 27 من تموز المقبل ولغاية يوم الاربعاء الـ 18 من شهر آب المقبل.

وبين القيسي ان “الدورات ستكون مرادفة للتعليم الالكتروني من اجل سد النقص الحاصل في شرح المادة العلمية والمناهج المكيفة بالاضافة الى مراجعة المواد لهم وترسيخها في اذهانهم خاصةً بعد قرب موعد اداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة”.

واكد ان “الوزارة تعمل على تهيئة الطلبة علمياً ونفسياً لدخول الامتحانات بثقة عالية مما يجعلهم اكثر استعدادا لخوض الامتحانات الوزارية”، مشيرا في السياق ذاته الى انه “تم التأكيد على الادارات المدرسية التشديد بتطبيق شروط السلامة الصحية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب”.

وكانت الوزارة قد اصدرت بيانا في وقت سابق من الشهر الماضي، اعربت فيه عن حرصها ومساندتها لجميع التلاميذ والطلبة من اجل ان يتمكنوا من تحقيق اعلى مراتب النجاح وتجاوز ظروف هذه المرحلة الاستثنائية التي مروا بها على خلفية جائحة كورونا وما تم من تبعات الغاء الدوام الحضوري للمدارس واحلال التعليم الالكتروني كبديل عنه.