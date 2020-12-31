التربية : ندعم شريحة المحاضرين بالمجان لما قدموه من خدمة للعملية التربوية

المستقلة/- باشرت وزارة التربية إصدار الأوامر الإدارية للمحاضرين بالمجان ضمن مديرية تربية الكرخ الاولى.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الاولى الدكتور فلاح القيسي بتصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: ان وزارته تعمل على دعم شريحة المحاضرين بالمجان لما قدموه من خدمة للعملية التربوية بعد مساهمتهم الوطنية والانسانية في سد الشواغر الحاصلة في الاختصاصات الانسانية والعلمية، منوها بأن وزارته تسعى لاستحصال استحقاقاتهم المالية من الجهات المختصة تشجيعا لاستمرارهم في التدريس ومساندة الهيئات التربوية التدريسية والتعليمية بالمدارس الابتدائية والثانوية.

مؤكدا ان اصدار الاوار للمحاضرين بالمجان، يأتي من اجل مباشرتهم الرسمية كلا حسب مدرسته وموقعه الجغرافي، اذ تقوم المديرية بتسليم الأوامر إلى إدارات المدارس المعنية لإيصالها إلى المحاضرين بدلاً من مراجعتهم المديرية لتلافي حدوث اي زخم ولتطبيق الاجراءات الوقائية للتباعد الاجتماعي، منوها بانه تم تعميم كتاب رسمي بذلك للادارات المدرسية.

من جانبه بين مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي في تصريح لصحيفة”الصباح” انه اجتمع مع عدد من المرشدين التربويين والمحاضرين بالمجان في مدارس المديرية لمناقشة واقع عملهم ضمن الخطة الدراسية للعام الدراسي (2020 ــ 2021).

واضاف انه ستتم تسوية المشكلات الحاصلة التي تعترض عملهم في ظل جائحة كورونا وخاصة ايام الدوام بالمدارس، اذ حصلت بعض الاشكالات بهذا الصدد، فضلا عن سريان مفعول الاوامر الادارية الخاصة بالتكليف لحاجة المديرية الى خدماتهم ومن اجل اشراكهم بالدورات التدريبية لتطوير قدراتهم في مجالهم الارشادي، مؤكدا اهمية ضمان حقوق هذه الشريحة المهمة التي تسهم في بناء العملية التربوية.