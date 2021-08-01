التربية : نحو 650 الف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات الوزارية للثالث متوسط

المستقلة/- يتوجه اليوم الاحد، نحو 650 الف طالب وطالبة في مرحلة الثالث المتوسط ببغداد والمحافظات، لتأدية الامتحانات الوزارية النهائية بدورها الاول للعام الدراسي الحالي (2020 ــ 2021 ).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اعداد الطالبات والطلبة الذين سجلتهم الوزارة البالغة 650 الفا، هم ممن شاركوا بامتحانات نصف السنة ومن المسجلين لدى المدارس ومديريات تربية بغداد والمحافظات”، مشيرا الى “وجود توجيه بمراعاة الوضع العام للبلاد في اعداد الاسئلة الامتحانية وجعلها سهلة ومختصرة الاجوبة”.

وأفصح عن “التنسيق مع وزارة الكهرباء التي زودت بمواقع المراكز الامتحانية لاستثنائها من القطع المبرمج خلال الامتحانات التي ستبدأ في السابعة صباحا، كما شكلت خلية مشتركة بين التربية والكهرباء عبر تطبيق (الواتساب)، لسرعة الاستجابة وتنفيذ الاجراءات الاستباقية بهذا الصدد”.

وبين فاروق أنه “تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاجراءات الادارية والوقائية بما يتناسب مع قرارات خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، نافيا “اعتماد كارت التلقيح للمراقبين”، مشددا على “اهمية تطبيق الاجراءات الوقائية خلال مراقبتهم بالقاعات الامتحانية، كما هيأت المراكز الصحية التي يتبعها كل مركز امتحاني، سيارات اسعاف للحالات الطارئة”.

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