التربية : موعد العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية

المستقلة/- حددت وزارة التربية ، اليوم الخميس، موعد العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية.

وذكر بيان للوزارة ، تلقت المستقلة، أن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان ، ينص على بدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية اعتباراً من اليوم الأول لشهر تموز لسنة 2022”.

وأضاف البيان أن “القرار جاء استناداً الى النظام الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية”.