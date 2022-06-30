التربية : موعد العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية

وزارة التربية العراقية

المستقلة/- حددت وزارة التربية ، اليوم الخميس، موعد العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية.

وذكر بيان للوزارة ، تلقت المستقلة، أن “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أصدرت تعميماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان ، ينص على بدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية اعتباراً من اليوم الأول لشهر تموز لسنة 2022”.

وأضاف البيان أن “القرار جاء استناداً الى النظام الخاص بالمدارس الابتدائية والثانوية”.

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