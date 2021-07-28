التربية : موظف الاقتراع سيحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية 150 الف دينار

التربية : موظف الاقتراع سيحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية 150 الف دينار

المستقلة/- وجّه وزير التربية علي حميد مخلف، مديريات التربية كافة على حث الموظفين بالتقديم للعمل كموظف اقتراع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العراق شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ووفقا لكتاب رسمي مذيل بتوقيع الوزير فإن الموظف الذي يعمل موظف اقتراع “يحصل على كتاب شكر ومكافأة مالية مقدارها 150 الف دينار علما ان اخر موعد للتقديم 2021/8/1”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها إلى الآلاف من موظفي الإقتراع..