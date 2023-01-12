التربية.. لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة 2022ــ 2023

وزارة التربية العراقية

المستقلة/- ذكرت وزارة التربية أن لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2022ــ 2023.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، أنَّ التربية سبق أن حدَّدت يوم 25 من الشهر الحالي موعداً لامتحانات المرحلة الابتدائية لنصف السنة الدراسية 2022ــ 2023، و21 من الشهر نفسه موعداً لبدء امتحانات المرحلة الثانوية (المتوسطة والإعدادية)، على أن يكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ المواعيد أعلاه ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت أنَّ الامتحانات الشفوية ستبدأ قبل أسبوع من موعد الامتحانات التحريرية.

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