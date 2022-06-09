التربية : عدم شمول طلبة نظام المحاولات بامتحان مادة التربية الإسلامية

المستقلة/- أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن عدم شمول طلبة نظام المحاولات بامتحان مادة التربية الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة، تلقت المستقلة، أن “عدم شمول طلبة (نظام المحاولات) بالنسبة للدراسة الاعدادية بفروعِها كافة، الراسبين منهم بـ(درس أو درسين) في العام الدراسي الماضي 2020 – 2021، بإداء امتحان مادة التربية الإسلامية، كون اقرانهم من الطلبة في ذلك العام لم يؤدوا ذلك الامتحان، شرط الاحتفاظ بالرقم الامتحاني للعام الماضي” .