التربية ستجري تقييماً للواقع التربوي بحسب نسب النجاح المتحققة

المستقلة/- تجري وزارة التربية تقييماً للواقع التربوي بالمدارس الابتدائية بحسب نسب النجاح المتحققة لمرحلة السادس الابتدائي.

وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية عضو هيئة الرأي في الوزارة قيس الكلابي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنه حالياً يتم تقييم الواقع التربوي في المدارس الابتدائية بحسب نسب نجاح التلاميذ فيها خلال امتحانات الدور الأول، وسيتم بموجبها توجيه كتب شكر وتقدير لتلك التي حققت نسب نجاح تجاوزت الـ 80 بالمئة، إضافة إلى المعلمين ممن نسبة نجاح تلاميذهم أكثر من 90 بالمئة.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان من الأشراف التربوي بالمديريات للوقوف على أسباب نسب النجاح المتدنية للمدارس الحضرية والريفية التي حققت نسب نجاح أقل من 50 بالمئة بهدف معالجتها بامتحانات الدور الثاني، كما ستحيل إلى التحقيق المدارس التي نسب نجاحها النهائية تقل عن 50 بالمئة بعد إعلان نتائج امتحانات الدور الثاني.

وتابع الكلابي في السياق ذاته أنه سيتم إشراك المعلمين ممن حققوا نسباً متدنية في اختصاصاتهم ضمن دورات تطويرية عاجلة خلال العطلة الصيفية، والتي نوه بأنها ستتم بالتنسيق مع المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي التابعة للوزارة.

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