التربية: زيادة عدد أيام دوام المدارس يُحَدد بالموقف الوبائي

المستقلة /- أكد المتحدث باسم وزارة التربية، “حيدر الفاروق” أن زيادة عدد أيام الدوام في المدارس خلال الفترة المقبلة، يتم تحديده من خلال الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

وقال الفاروق إن وزارة التربية خلال الفترة الماضية، كانت لديها رؤية أن يكون الدوام التدريسي التقليدي يومين في الأسبوع، لكن خلية الأزمة عملت أن يكون الدوام يوم واحد في الأسبوع فقط.

وأضاف ان الفترة التي مضت منذ بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، لاحظت وزارة التربية الكثير من المعوقات والصعوبات، بالتالي إذا كان هناك إمكانية لزيادة عدد أيام الدوام بعد مراقبة الموقف الوبائي من الممكن رفع مقترحات إلى خلية الأزمة لزيادة أعداد أيام الدوام.

وذكر الناطق باسم وزارة التربية أن الفحوصات الاولية تشير الى وجود 63 حالة في عموم المحافظات، منها 61 بين التلاميذ، مع شخصين من الملاكات التدريسية، وان ما تم تداوله عن وجود 180 حالة اصابة عار عن الصحة، والفحوصات الاولية أجرتها الصحة والبيئة المدرسية في المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في المحافظة، وتم رفع عدد الاصابات الى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وكان رد وزارة الصحة قبل أيام أنه “في حال كان عدد الاصابات 5 في كل مؤسسة يتم الغلق”.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر، أن “الضوابط المعلنة من قبل الوزارة تشير إلى أنه في حال الوصول لمرحلة الاغلاق فإنه يكون مؤقتا لمدة 14 يوما تجرى خلالها عملية تعفير بتعاون الوزارة وامانة بغداد ودوائر البلدية، واجراء التحري الوبائي ومعرفة تفاصيل الإصابات ومتابعة وضعهم الصحي”.

وأكد البدر، استمرار الاجراءات الصحية وبشكل يومي لفحص الطلبة والملاكات التدريسية لاستكشاف الحالات بوقت مبكر، اضافة الى التأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات لمنع تفشي الوباء.