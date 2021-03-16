التربية :جميع المراحل ستؤدي امتحانات نصف السنة حضورياً بالمدارس

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، أن جميع المراحل الدراسية ستؤدي امتحانات نصف السنة “حضورياً” بالمدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريحات تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة استعدت لإجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والتمهيدية للخارجيين والمراحل المنتهية الثلاث”.

 

واضاف أن “جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضورياً بالمدارس لتحقيق الشفافية وتكون أكثر سلاسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية”، لافتا الى “وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية من اجل توفير الاجواء الملائمة للامتحانات”.

 

واوضح أن “مجموع الإصابات المسجلة ب‍كورونا منذ بدء الجائحة بلغ 8 الاف طالب ونحو 3 الاف بين الملاكات التدريسية والتعليمية، وهي ارقام ضئيلة لان اعداد الطلبة تتجاوز 11 مليون، واكثر من 480 الف تربوي”.

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