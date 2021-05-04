التربية توقف الدوام الحضوري في جميع المدارس

المستقلة/- أعلنت وزارة التربية عن إيقاف الدوام الحضوري في جميع المدارس والتحول الى التعليم الالكتروني

وقال بيان عن الوزارة مساء اليوم الثلاثاء، “التزاماً بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وزارة التربية تعلن ايقاف العمل بالدوام الحضوري من يوم غدٍ الاربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 والاعتماد كلياً في جميع المراحل الدراسية على التعليم الالكتروني “.

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء قضى بإيقاف الدراسة الحضورية في المدارس والجامعات كافة، استنادا الى توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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