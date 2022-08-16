التربية تنفي وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- نفت وزارة التربية وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة المزمع انطلاقها نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد عـضـو هـيـئـة الرأي فــي الوزارة ومدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، أن “الـوزارة أنجزت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإجراء الامتحانات الـوزاريـة للدور الثاني للعام الدراسي 2021 ــ 2022 للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة المزمع انطلاقها نهاية الأسـبـوع المقبل”.

وأشار إلــى أن “الامـتـحـانـات التي ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ 25 من آب الجاري وتستمر حتى الـ 30 منه بالنسبة للمرحلة الابتدائية والـ31 من الشهر نفسه لطلبة المرحلة المتوسطة، باقية كما هي ولا تأجيل أو تغيير فيها “.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزارة البلديات تؤكد.. مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة

اخر الاخبار

باحثون ينتجون ألواح شمسية بألوان مختلفة تعمل بكفاءة مثل الألواح التقليدية

اخر الاخبار

لدعمهم استقلال الجزيرة.. الصين تفرض عقوبات على 7 سياسيين في تايوان

اخر الاخبار

محكمة امريكية تلزم تويتر تسليم ايلون ماسك معلومات حول عمل المنصة

اخر الاخبار

كلوب ينتقد مدرب برشلونه لإنفاقه الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة البلديات تؤكد.. مشروع اتمتة الجباية الالكترونية يحد من استهلاك المياه

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد مع استقرار معدلات الرطوبة

اخر الاخبار

لدعمهم استقلال الجزيرة.. الصين تفرض عقوبات على 7 سياسيين في تايوان

اخر الاخبار

محكمة امريكية تلزم تويتر تسليم ايلون ماسك معلومات حول عمل المنصة

اخر الاخبار

كلوب ينتقد مدرب برشلونه لإنفاقه الكثير من الأموال على الصفقات الجديدة

اخر الاخبار

دراسة : نزع قشور الموز وطحنها إلى دقيق يوفر وجبة غذائية نادرة

اخر الاخبار

ترامب يتهم بايدن.. ترك لطالبان أفضل أسلحة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار

اخر الاخبار

ترامب يتهم بايدن.. ترك لطالبان أفضل أسلحة تبلغ قيمتها 85 مليار دولار

اخبار العراق

الجبهة التركمانية تشترط تشريع قانون انتخابي جديد لاجراء انتخابات مبكرة

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد تجدد بيانات اقتصادية قاتمة من الصين

اخبار العراق

طرفا الصراع يقرران اللجوء الى الشارع ومخاوف الاصطدام قائمة

اخبار العراق

أحدهما متهم بجريمة قتل .. اعتقال تاجري مخدرات في كربلاء

اخبار العراق

أكتشاف كنز آثاري يعود الى العصر العباسي

اخر الاخبار

بوتين: روسيا مستعده لتسليح حلفائها بالأسلحة الحديثة

اخر الاخبار

إيران تنفي بشكل قاطع أي علاقة بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

اخبار العراق

مدير نفط ميسان يناقش مع  شركة إنتون أويل البترولية تطوير حقول ميسان

اخبار العراق

القبض على عصابة تهريب المشتقات النفطية في ميسان