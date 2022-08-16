التربية تنفي وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني

التربية تنفي وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني

المستقلة /- نفت وزارة التربية وجود أي تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات الدور الثاني لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة المزمع انطلاقها نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد عـضـو هـيـئـة الرأي فــي الوزارة ومدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، أن “الـوزارة أنجزت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بإجراء الامتحانات الـوزاريـة للدور الثاني للعام الدراسي 2021 ــ 2022 للمراحل المنتهية الابتدائية والمتوسطة المزمع انطلاقها نهاية الأسـبـوع المقبل”.

وأشار إلــى أن “الامـتـحـانـات التي ستنطلق يوم الخميس الموافق الـ 25 من آب الجاري وتستمر حتى الـ 30 منه بالنسبة للمرحلة الابتدائية والـ31 من الشهر نفسه لطلبة المرحلة المتوسطة، باقية كما هي ولا تأجيل أو تغيير فيها “.