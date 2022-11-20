التربية تنفي عن وجود نية لتعليق الدوام الحضوري في الوقت الحالي

وزارة التربية العراقية

المستقلة/- نفت وزارة التربية وجود نية لتعليق الدوام الحضوري في الوقت الحالي، فيما أكدت استمرار الداوم لخمسة أيام في الأسبوع. 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الوزارة جـددت توجيهاتها إلى مديرياتها في بغداد والمحافظات بضرورة الالـتـزام بلبس الكمامات واستخدام المعقمات خلال دوام المدارس سواء كان للطلبة أو الملاكات التربوية”.

وأشار إلى “عدم وجود أي تغيير في آلية دوام المدارس، بواقع خمسة أيام في الأسبوع، وكان يوم السبت خياراً متحركاً لأيام الدراسة الحضورية لبعض المديريات لتسوية الجدول الأسبوعي خاصة في المدارس الثنائية والثلاثية الدوام لمنح المادة المنهجية الوقت الكافي لدراستها بالشكل الذي يتوجب على الملاك التربوي اتباعه لإيصال المعلومة للطالب أو التلميذ”.

 

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