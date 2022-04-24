التربية تنفي الأنباء عن وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- ردت وزارة التربية، الأحد، على أنباء وجود صفقات لطباعة الكتب المدرسية خارج العراق خلال العاميين الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنها “اطلعت على تقرير تلفزيوني بُث على شاشة قناة”INEWS” الفضائية حول طباعة الكتب المدرسية خارج العراق، وتنويراً للرأي العام الوطني، تنفي الوزارة نفياً قاطعاً هذا الخبر الذي لا أساس لهُ من الصحة، وتؤكد انها تعمل ضمن اطر السياقات القانونية المتبعة بهذا الشأن”.

وأضاف البيان أن “الوزارة لم تبرم أي عقد لطباعة الكتب خلال عام (2020) بسبب عدم اقرار الموازنة الاتحادية وقتذاك، اما مايخص عام (2021) فقد حصلت وزارة التربية على قرار من مجلس الوزراء على طباعة الكتب والاعتماد على القطاعات الحكومية والأهلية بمناقصة اعدت لهذا الغرض أذ لا يوجد اي طباعة للكتب خارج البلاد سعياً منها للإرتقاء بالمنتوج الوطني”.

وطالبت الوزارة “جميع وسائل الإعلام بالابتعاد عن طرح القضايا التي لا تستند الى الادلة الموثوقة وان ترتقي برسالتها الاعلامية الوطنية والنبيلة خدمة للعملية التربوية”، وفقا للبيان.

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