التربية تنفي إجبار الطلبة على تحديث سجلاتهم الانتخابية قبل الامتحانات الوزارية

المستقلة/- نفت وزارة التربية، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن إجبار الطلبة بتحديث سجلاتهم الانتخابية قبل الامتحانات الوزارية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، أنه “تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية إلى جميع الطلبة”، مبينة أن “موضوع التسجيل البايومتري قد اكمل منذ شهر أيار الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس”.

فيما أكدت أنه “لا يوجد إجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري”، داعية “التبليغ عن اسماء المدارس التي لم تسلم البطاقات الامتحانية للطلبة بسبب هذا الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات السريعة بحقها”.

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