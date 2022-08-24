التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

التربية تقرر تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام

المستقلة /- قررت وزارة التربية الإتحادية، تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام.

وجاء ذلك وفق كتاب صادر عن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والتعيينات، موجه الى مديريات التربية التابعة الى (ديوان الوزراة)، تنشره و تابعته المستقلة.

ويوجه الكتاب الصادر يوم 22 آب الجاري، تلك المديريات، بتزويدها باحتياجات من الملاكات الوظيفية والاختصاصات لغرض تهيئتها وارسالها الى وزارة المالية بمدة لاتقل عن ثلاثة أيام.