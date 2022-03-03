التربية تعلن عن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية في الأسبوع المقبل

التربية تعلن عن إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية في الأسبوع المقبل

المستقلة /- تعلنُ وزارة التربية مطلع الأسبوع المقبل، نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلتي المتوسطة والإعدادية والخاصة بالعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة تعاملت مع الدفاتر الامتحانية للطلبة الخارجيين، على غرار خطة الامتحانات الوزارية في آلية التصحيح والفحص والتدقيق، بما يضمن حصول كل مشارك على الدرجة التي يستحقها”.

وأشار إلى أن “إعلان النتائج يتم سنوياً بعد مضي عشرة أيام من انتهاء آخر امتحان يؤديه المتقدمون، كما أن الوزارة كانت قد شكلت لجان اختصاص بمراكز الفحص المتوسطة والإعدادية ليتم الانتهاء من التصحيح والتدقيق”، مشدداً على أن “دخول المراكز الامتحانية محصور بالفاحصين واللجان المختصة في المركز فقط”.

وكان المتقدمون للامتحانات الخارجية، قد انهوا آخر امتحان لهم بمرحلة الثالث المتوسط ولأغلب فروع مرحلة السادس الإعدادي، في الـ 20 من شباط الماضي.

وبين السعدون أن “مطلع الأسبوع المقبل، سيشهد إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية للمرحلتين ،المتوسطة والإعدادية للعام الدراسي الحالي”، منوهاً بأنه “لايمكن إعلان نتائجها بشكل منفرد، لكون عملية تصحيحها تتم مركزياً في بغداد، فيما تجاوز عدد المشاركين ضمنها الـ 156 ألفاً”.

يشار إلى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة السادس الابتدائي الأسبوع الماضي، كون عملية التصحيح غير مركزية.