التربية تعلن تعطيل الامتحانات يوم الاحد المقبل

المستقلة /- اعلنت وزارة التربية، ان يوم الاحد الموافق 21 آذار عطلة رسمية، وذلك بمناسبة اعياد نوروز .

وذكرت الوزارة  يتوجب على الادارات المدرسية كافة اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية عند وضع الجداول الامتحانية وذلك احتفاءً بأعياد نوروز”، وتمنت الوزارة، ان يعم الامن والسلام في ربوع بلدنا الحبيب وان يحقق طلبتنا الاعزاء التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

يذكر ان امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة ستنطلق يوم السبت المصادف 20 من شهر آذار الجاري.

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