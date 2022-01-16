التربية تعلن استعدادها لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام 2021 ــ 2022

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، عن استعدادها لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022.

وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إنه “تم إكمال الاستعدادات الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 ، ومن المؤمل إطلاقه في ألف و123 مدرسة”.

وأضافت نافع، أن “المشروع سينطلق في 13 محافظة و13 قضاء”، موضحة أنه “عمل مشترك بين منظمة الأغذية العالمية ووزارة التربية وبإسناد مباشر من قبل وزارتي التخطيط والصحة” .

وتابعت، أن “الوزارة أعدت خطة لزيادة عدد المستفيدين من المشروع ستنفذ بدءا من العام الدراسي المقبل 2022 ــ 2023 ، إذ هناك تنسيق مع الجهات المعنية لزيادة التخصيص للمشروع الذي سيعد حافزا كبيرا للتلاميذ على مواصلتهم التعليم في المدارس”.