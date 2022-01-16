التربية تعلن استعدادها لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام 2021 ــ 2022

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، عن استعدادها لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022.

وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إنه “تم إكمال الاستعدادات الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 ، ومن المؤمل إطلاقه في ألف و123 مدرسة”.

وأضافت نافع، أن “المشروع سينطلق في 13 محافظة و13 قضاء”، موضحة أنه “عمل مشترك بين منظمة الأغذية العالمية ووزارة التربية وبإسناد مباشر من قبل وزارتي التخطيط والصحة” .

وتابعت، أن “الوزارة أعدت خطة لزيادة عدد المستفيدين من المشروع ستنفذ بدءا من العام الدراسي المقبل 2022 ــ 2023 ، إذ هناك تنسيق مع الجهات المعنية لزيادة التخصيص للمشروع الذي سيعد حافزا كبيرا للتلاميذ على مواصلتهم التعليم في المدارس”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

محلل : ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية يؤكد على وجود خلافات داخل البيت الكردي

اخبار العراق

الموارد المائية تتخذ إجراءات لمعالجة الشح الحاد في مياه الشرب في بعقوبة

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : اجتماع العامري مع الصدر هدفه تهدئة الأوضاع وحلحلة المشاكل

اخر الاخبار

الدوري الاسباني : ريال مدريد يخوض مواجهة قوية أمام بيلباو اليوم الأحد

اخبار العراق

جبار : اتحاد الكرة سيناقش موضوع اللاعبين المحترفين غير العراقيين في الدوري الممتاز

اخبار العراق

هيئة : العراق جاء بالمرتبة الاولى كأكبر مشترٍ للعقارات في تركيا خلال 2021

اخبار العراق

احصائية : العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في 2021

اخبار العراق

احصائية : العراق يحتل المرتبة الخامسة بأكبر احتياطي للنفط في 2021

اخر الاخبار

نتفليكس تفاجئ المشتركين بقرار جديد

اخر الاخبار

أول فيديو يتجاوز 10 مليار مشاهدة على يوتيوب

اخر الاخبار

أحداث كازاخستان.. (قائمة دموية) بأعداد قتلى الاضطرابات

اخر الاخبار

وزير الدفاع الكويتي يطلب رأي دار الإفتاء بهذا الأمر

اخر الاخبار

انفجارات (غامضة) في 3 مدن إيرانية

اخبار العراق

حسين سعيد ينفي خبر وفاته

اخبار العراق

وفاة قيس العزاوي الأمين العام المساعد للجامعة العربية

اخبار العراق

بيت الإعلام الغراقي يصدر تقريره الأول في رصد تسلل خطاب داعش إلى الصحافة

اخر الاخبار

بنية المجتمع الإنساني والنظام الاجتماعي