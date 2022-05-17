التربية تعتمد إجراءات لتوزيع البطاقات الامتحانية بين تلاميذ السادس الابتدائي

وزارة التربية العراقية

المستقلة/-اعتمدت وزارة التربية إجراءات جديدة لتوزيع البطاقات الامتحانية بين تلاميذ السادس الابتدائي خلال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل .

وبينت مديرة مدرسة عمر المختار الابتدائية التابعة لتربية الكرخ الأولى إيمان حسن أحمد في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : أنه “تم اتخاذ إجراءات جديدة خاصة بتوزيع البطاقات الامتحانية بين تلاميذ مرحلة السادس الابتدائي، متمثلة بعدم توزيعها بينهم كما كان معمولا في الأعوام السابقة” مرجعة الإجراء إلى “الحفاظ عليها من الضياع ما يعني حرمان التلميذ من فرصة المشاركة بالامتحان”.

وبينت أن “الإجراء يتضمن أيضا قيام مدير المركز الامتحاني باستنساخ البطاقة الامتحانية للتلميذ وتوزيع النسخة الأصلية من البطاقة بين التلاميذ خلال الامتحان وقبل توزيع الأسئلة، على أن يتم جمعها من التلاميذ مع الدفتر الامتحاني للحفاظ عليها” .

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ”الصباح”، أن توزيع البطاقات الامتحانية يأتي ضمن مهام مدراء المدارس”، داعيا التلاميذ إلى “مراجعة الإدارات المدرسية لمعرفة مراكزهم وقاعاتهم الامتحانية” .

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