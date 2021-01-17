التربية تضع خطة لتسوية الملاكات التدريسية في المدارس الثانوية

المستقلة/- باشرت وزارة التربية خطتها الدراسية لتسوية الملاكات التدريسية بالمدارس الثانوية.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد صابر الربيعي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، ان المديرية باشرت خطتها للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 الخاصة بتسوية الملاكات التدريسية في المدارس الثانوية من اجل سد الشواغر الحاصلة بالاختصاصات التربوية، العلمية منها والانسانية.

واكد أنه جرى التنسيق بين مسؤولي شعبة الملاك الثانوي والمشرفين الاختصاصيين الاداريين في المديرية من اجل توزيع الملاكات بالشكل الذي يضمن سير العملية التربوية من دون أي اخفاقات من خلال تسوية الملاكات بالطريقة التي تلائم المدارس بالقواطع التابعة للمديرية، وخاصة مدارس قاطع الشعلة التي تعاني مشكلة بتوزيع الملاكات التدريسية.

واردف الربيعي ان المديرية تعمل على معالجة الاختصاصات الحرجة للمراحل المنتهية لتحقيق نوع من الانصاف في مسألة الفائض والشاغر التي يعانيها عدد من مدارس المديرية.

وافاد بأن الخطة تضمنت اجراء جولات ميدانية بين المدارس والعمل على دراسة جداول الحصص للمدارس الاعدادية والثانوية والمتوسطة من قبل الاشراف الاختصاصي من خلال قسم التعليم العام والملاك. وكشف الربيعي عن تشكيل لجنة لتغيير العناوين واحتساب الشهادات في مدارس الكرخ الثالثة للنهوض بالواقع الوظيفي للملاكات التربوية والتدريسية في المديرية وموظفيها، وتعتمد آلية الترويج على مطابقة الاختصاص ووجود حاجة فعلية لاحتساب الشهادة.