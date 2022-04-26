التربية تصدر قراراً جديداً بشأن نظام الإعفاء من الامتحانات النهائية

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، قراراً جديداً بشأن نظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للتلاميذ والطلبة المجتهدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته المستقلة، إنَّ “الوزارة ستُعيد العمل بنظام الإعفاء من الامتحانات النهائية للطلبة والتلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2022 ــ 2023)”، لافتاً الى أن “ذلك سيلغي نظام الكورسات للمراحل الثانوية غير المنتهية ويعيد العمل بالنظام الفصلي كون نظام الإعفاء يعتمد على درجات الطالب بهذه المراحل”.

وكانت الوزارة قد علقت العمل بنظام الإعفاء العام والفردي خلال العام الدراسي (2015 – 2016) ولجميع المراحل.

وأكد السعدون “جهود الوزارة الحثيثة لتطبيق كل البرامج والنظم التي تصب في مصلحة الطالب”، لافتاً الى أنَّ “الوزارة كانت قد أعادت العمل خلال العام الماضي، بالنظام الفصلي (السعي السنوي) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية، عقب إلغاء نظام الكورسات بعد التقييم العلمي من قبل مختصيها بهذا الصدد”.

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