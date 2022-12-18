التربية تستعد إلى تعميم برنامج يعالج التسرب المدرسي

المستقلة/- تستعد وزارة التربية بدعم من منظمة يونيسيف إلى تعميم برنامج يعالج التسرب المدرسي في جميع مديرياتها خلال عام 2023، وذلك للحد من اتساع ظاهرة الأمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “الوزارة تعمل منذ سنوات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة يونيسيف على إعـداد برنامج عمل متكامل لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي”، مشيرا إلى أن “البرنامج يعد واحداً من أهداف الـوزارة حالياً وفي المرحلة المقبلة”.

وأعرب السيد عن “أمله أن يكتمل هذا البرنامج ضمن خطط الــوزارة عام 2023″، كاشفاً عن “صدور توجيهات من قبل وزير التربية إبراهيم النامس بتعميم مشروع هذا البرنامج على جميع المديريات، بعد أن كان يشمل عشر مديريات”.

وفي عام 2021 ،أعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقريرا، كشفت خلاله عن وجود 2.3 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس، وفق الصحيفة.