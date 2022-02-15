التربية تحذر المتقدمين للامتحان الخارجي من الانسياق وراء المواقع إلكترونية

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- حذرت وزارة التربية، الثلاثاء، المتقدمين لأداء الامتحانات الخارجية من الانسياق وراء مواقع إلكترونية تدعي حصولها على مرشحات الأسئلة الامتحانية وبيعها لهم، مؤكدة أن الأسئلة مؤمنة ولا يمكن تسريبها بتاتاً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” وتابعته المستقلة، إن “ما يشاع عن تسرب أسئلة الامتحانات التمهيدية، عار عن الصحة، كون الوزارة تعد الأسئلة بطريقة مؤمنة جدا ولا يمكن تسريبها مطلقا”، مبينا أن “المرشحات التي تنشرها مواقع إلكترونية، هي أصلا ضمن التمارين الموجودة بالمنهاج المقرر لكل مرحلة دراسية”.

ودعا السعدون الطلبة إلى “اتباع حل التمارين بالمناهج بدلاً من شراء هذه المرشحات كونها تتضمن استفهامات لأغلب وحدات الكتاب الواحد، كما أن التمارين تهيئ له رؤية واضحة عن الأسئلة الامتحانية وتسهل عليه حفظ وفهم المنهاج”.

وبين أن “الوزارة غير مسؤولة عن أي موقع يروج ويبيع المرشحات تحت مسمى (أسئلة مسربة)”، لافتا إلى “ضرورة عدم اتباع الطلبة لمثل هذه المواقع لكونها وهمية وغير صحيحة، كما أنها تضيع فرصة النجاح عليهم من خلال تشتيتهم فكريا فضلا عن استنزافهم ماديا”.

وكانت قد انتشرت بداية الشهر الحالي، مواقع إلكترونية تستقطب الدارسين من الطلبة الخارجيين لبيعهم ما تدعي أنه أسئلة الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي (2021 ــ 2022).

ويصل سعر نسخة المرشحات من الأسئلة للمادة الواحدة لـ 20 ألف دينار، فيما يتم بيع النسخة منها مع الأجوبة والحل النموذجي (جاهزة للحفظ) بسعر 35 ألف دينار ومايثير استغراب المختصين في الشأن التربوي أن مايبث عبرها هو أسئلة عشوائية وهمية أعدت من قبل أشخاص غير معروفين توهم الطلبة بأنها أسئلة.

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