التربية تحدد موعد العودة إلى الدوام الحضوري

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- اكدت وزارة التربية، السبت، أن الدوام في جميع المدارس سيعود إلى طبيعته حال انتهاء الخطر الحالي لجائحة كورونا.

وقال مصدر في وزارة التربية أن “الوزارة اضطرت خلال الفترة الحالية إلى الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بتعطيل الدوام في جميع المدارس بعموم البلاد، بسبب تداعيات وباء كورونا”.

وأضاف المصدر، أن “الوزارة لجأت إلى ايجاد بدائل حتى وان كانت اقل فعالية، وهي الاعتماد على التعليم الاكتروني لمنع ايقاف التعليم في البلاد”.
واشار الى أن” الوزارة ستعود الى الدوام الحضوري عند زوال الخطر الصحي الحالي مباشرة”.

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