التربية تحدد موعداً لانطلاق الامتحانات النهائية لمراكز محو الأمية

وزارة التربية العراقية

المستقلة / – حددت وزارة التربية الـ 6 من شهر أيار المقبل، موعداً لانطلاق الامتحانات النهائية لمراكز محو الأمية للعام الدراسي الحالي، كاشفة عن نجاحها بتخريج أكثر من مليوني أمي منذ انطلاق المشروع العام 2012 حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بالوزارة مؤيد العبيدي، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إنه “تم تحديد السادس من شهر أيار المقبل، موعدا لانطلاق الامتحانات النهائية للدفعة العاشرة من الدارسين الأميين لمرحلتي الأساس والتكميلي، كما تم تحديد العاشر من الشهر نفسه، موعدا لانطلاق امتحانات المراكز المجتمعية للأميين للعام الدراسي الحالي”.

وكشف عن “نجاح الوزارة على مدى عشرة أعوام ومنذ إطلاق مشروع محو الأمية في البلاد خلال العام 2012 حتى الآن، بتخريج مليونين و50 ألف دارس من مراكز محو الأمية والمراكز المجتمعية، وهو ما نتج عنه تسجيل انخفاض واضح بعدد الأميين في البلاد نتيجة للحملة”، مشيرا إلى “حاجة الوزارة للدعم من قبل مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية بشكل نهائي، إضافة إلى ما تقدمه منظمتا اليونسكو واليونيسيف بهذا الصدد”.

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