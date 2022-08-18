التربية تحدد الأول من أيلول موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية في المدارس

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس، تحديد الأول من شهر أيلول القادم موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت المستقلة ،ان “المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وجهت المديريات العامة كافة عدا اقليم كردستان باعتماد يوم الخميس الموافق الأول من أيلول القادم موعداً لمباشرة الملاكات التعليمية والتدريسية في المدارس”.

وأضاف ان “ذلك جاء من اجل وضع الخطط الكفيلة لتطوير النشاط التربوي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر”.

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