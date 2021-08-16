التربية تتفق مع غرفة تجارة بغداد لتدريب مخرجات مدارس التعليم المهني

المستقلة/- نسقت وزارة التربية مع غرفة تجارة بغداد تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم لتدريب مخرجات مدارس التعليم المهني.

وقال المدير العام لمديرية التعليم المهني دريد ضاري الحيالي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، : إن “المديرية نسقت مع غرفة تجارة بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لغرض تأهيل وتدريب وتنمية مهارات مخرجات التعليم المهني وبالتعاون مع مركز ريادة الأعمال في غرفة تجارة بغداد”.

واضاف ان “الهدف من التنسيق يأتي لزجهم بسوق العمل ضمن الاختصاصات والمؤهلات المطلوبة من الشركات والتجار بشكل احترافي يضمن لهم عملا بعد تخرجهم من المدارس المهنية”. واشار الى ان “العنصر البشري يمثل الركيزة الاساسية في التنمية الاقتصادية، اذ سيتم اعداد استمارة مشتركة لريادة الاعمال ضمن فقرة خاصة لخدمة مخرجات التعليم المهني لشمولهم ببرامج التكامل لريادة الاعمال بدءا من الدورات التأهيلية مرورا بمرحلة تنفيذ المشروع والقروض الصغيرة”.

واوضح الحيالي انه “ستتم اتاحة منصة الكترونية تسويقية تعمل على توظيف بيئة تفاعلية تجمع بين تسويق قاعدة بيانات الطلبة ومؤهلاتهم العلمية والعملية من جهة ومن تسويق الشركات والمكاتب لتبادل الافكار والمعلومات ضمن منصة التجارة الالكترونية”.

يشار ان المديرية العامة للتعليم المهني ستشارك في معرض الابداع لمنظمة اوكسفام البريطانية خلال الاشهر المقبلة للاستدامة المستقبلية لمشروع التعاون المشترك.