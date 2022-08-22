التربية تبدأ اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية اليوم الإثنين عن بدء اختبارات المفاضلة بين الطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين وكلية بغداد والمتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكر بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه، أن “الاختبارات انطلقت بمشاركة آلاف الطلبة الذين سمحت لهم التعليمات الوزارية بالمشاركة لحصولهم على معدلات عالية لخوض تلك الاختبارات”.

وأوضحت الوزارة أن “الاختبارات الوزارية ستكون على مرحلتين، الأولى اختبارات الذكاء للطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين وكلية بغداد فقط، والثانية للمواد التحصيلية (رياضيات، علوم، اللغة العربية، اللغة الانكليزية) التي ستكون للطلبة المتقدمين على مدراس المتفوقين وثانويات كلية بغداد والمتميزين”.

واضاف البيان، “وأعرب وزير التربية علي حميد الدليمي في هذه المناسبة عن أمله بأن يحقق جميع الطلبة أفضل نسب النجاح وصولاً إلى الهدف المنشود لخدمة عراقنا العزيز”.

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