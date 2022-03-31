التربية تؤكد.. الامتحانات النهائية للمراحل الدراسيَّة ستجري في موعدها

المستقلة / – أكدت وزارة التربية، الخميس، أنَّ الامتحانات النهائية للمراحل الدراسيَّة المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي، ستجرى في موعدها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي، ستجرى في موعدها الذي حددته الوزارة مسبقاً بالتنسيق مع المديريات المعنية، دون أي تأجيل أو تغيير”.

ولفت إلى أن “السنة الدراسية للأشهر الماضية، سارت بشكل طبيعي دون أي مشكلات”.