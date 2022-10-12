التربية : بيدء العام الدراسي الجديد في بغداد و المحافظات

وزارة التربية العراقية

المستقلة/- توجه أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، صباح اليوم الأربعاء، إلى مقاعدهم الدراسية في عموم العراق، إيذاناً ببدء بانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، باستثناء اقليم كوردستان الذي باشر به الطلبة عامهم الدراسي منتصف ايلول الماضي.

وتقول وزارة التربية الاتحادية، إن أعداد الطلبة الكلي قد بلغ، أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب، فيما بلغ أعداد طلاب الأول الابتدائي أكثر من مليون و 200 الف تلميذ.

وفي بيان لها تلقت المستقلة، نقلت الوزارة عن وزيرها علي حميد الدليمي، قوله، ضمن كلمة وجهها بالمناسبة إلى “الهيئات التدريسية والتعليمية والادارية في الوزارة والطلبة، إن “هذا اليوم ليست مجرد محطة تربوية لاستكمال مسيرة التعليم وحسب ، بل هو عهداً والتزاما اخلاقيا وانسانيا لتجديد الانتماء للعراق”، مشددا على “العمل الجاد والمثمر من اجل استمرار العطاء والبناء للنفوس والعقول”.

وتابع قائلا، “لقد حققنا الكثير من المكاسب التربوية خلال الأعوام الماضية”، مؤكدا “أكسب نظامنا التعليمي ومؤسساتنا التعليمية جاهزية تامة، بما نمتلكه من أدوات معرفية وتقنية وخبرات إضافية”.

واليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من تشرين الاول الجاري، هو الموعد الذي حددته وزارة التربية لعودة التعليم الإداري بشكل كامل ولجميع المراحل، بعد رفع قيود جائحة كورونا في العراق.

وجرت العادة في البلاد على أن يبدأ العام الدراسي الجديد، في الأول من تشرين الأول، إلا أن هذا التاريخ تزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق تظاهرات تشرين، ما دعا وزارة التربية إلى تأخير موعد بداية العام الدراسي إلى الـ12 من الشهر الجاري.

ويؤشر على هذا العام الدراسي الجديد اختلافاً ملحوظاً من حيث افتقار التلاميذ والطلبة للكتب المدرسية، حيث تواجه وزارة التربية أزمة في توفير المناهج الدراسية، ما يهدد بانعكاس ذلك سلبا على مستوى التعليم في العراق.

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