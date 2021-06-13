التربية : اليوم طلبة السادس الابتدائي سيؤدون امتحاناتهم النهائية

المستقلة/- يَتوجه اليوم تلاميذ السادس الابتدائي في بغداد والمحافظات، لاداء امتحاناتهم النهائية، اذ ستكون اسئلتها وللمرة الاولى في تاريخ البلاد، لا مركزية، وسط اجراءات احترازية في المراكز الامتحانية ضد جائحة كورونا.

وقال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: ان “عدد التلاميذ المنتظمين المشاركين بالامتحان ، بلغ 48 ألفا و97، موزعين بين المدارس الحكومية والاهلية ضمن قاطع المديرية”.

بينما اوضح مدير تربية الكرخ الثالثة سعد صابر الربيعي لـ”الصباح” ان “المديرية وفرت المراوح للقاعات الامتحانية، واتمت صيانة مصابيحها ونصبت لها المراوح، كما وزعت التلاميذ البالغ عددهم 1205 بين القاعات وفق الاجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا المتضمنة ارتداء الكمامات واستخدام مواد التعقيم، وتعفير المراكز قبل وبعد الامتحانات”.

وفي محافظة الديوانية، اوضح مدير اعلام تربية المحافظة عبد الكاظم الاسدي لـ”الصباح”، ان “المديرية جهزت جميع المدارس في المحافظة اضافة الى المراكز الامتحانية بالمولدات والمبردات وباقي المستلزمات الاخرى من اجل توفير مناخات ملائمة للتلاميذ اثناء اداء امتحاناتهم وسط اجراءات متكاملة لانجاحها”.

وفي بابل، افاد مدير تربية المحافظة صالح مهدي العوادي لـ”الصباح”بان “الامتحانات وبحسب ما اقرته الوزارة، ستكون حضوريا وضمن اجراءات احترازية صحية مشددة لضمان الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا”.

واضاف ان “2500 طالب خارجي سيؤدون الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية”، منوها بان “الاشراف التربوي سيكون متابعا لسير الامتحانات في عموم المراكز الامتحانية بالمحافظة”.

والى محافظة المثنى، قال مدير قسم الامتحانات قابل عجمي لـ”الصباح”: ان “مديرية تربية المثنى كانت قد نسقت مع الصحة واليونيسف والهلال الأحمروبقية الجهات الساندة، لتوفير بيئة امتحانية صحية لإنجاح امتحانات السادس الخارجي للمرحلة الابتدائية والمنتظمين بالمدارس الحكومية والأهلية والطلبة الخارجيين ومحو الأمية”.

واكد عجمي “توفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لانجاح الامتحانات وتحقيق نتائج متميزة اسوة بالاعوام السابقة”.

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