التربية : الوزارة لا تملك صلاحية تعطيل الدوام في المدارس

المستقلة /- نوهتْ وزارة التربية، اليوم الأحد، بأن تعطيل الدوام في المدارس يقع ضمن صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، ونفت وجود نية لحصر التعليم بالإلكتروني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الوزارة لا تملك صلاحية تعطيل الدوام في المدارس، ولم يتم تحديد عطلة مركزية من قبلها لأن ذلك من صلاحية الحكومات المحلية في المحافظات”.

وأشار إلى “الاستمرار باكمال المنهاج الدراسي للفصل الثاني من العام الحالي 2021 ــ 2022 بطريقة التعليم المدمج (الحضوري مع الإلكتروني)، ولا نية لدى الوزارة لحصره بالإلكتروني فقط”.

ولفت السعدون إلى أن “الوزارة تواجه حملة شائعات مغرضة في ما يتعلق بالدوام أو المناهج تهدف إلى التأثير في سير العملية التعليمية”، داعيا الطلبة إلى “استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية الخاصة بالوزارة حصراً”.