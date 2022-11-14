التربية النيابية: يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت لجنة التربية النيابية، الاثنين، إن مشروع إنشاء الألف مدرسة، يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة التربية.

وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مشكلة المشروع تكمن في عدم توفر أراض تابعة لوزارة التربية، وهو شرط أساس لتنفيذه، مما وتأخراً في بعض المناطق”.

 

وأضافت أن “تنفيذ المشروع في المناطق الريفية والأطراف واجه موانع قانونية بتحويل جنس الأراضي من الزراعية، مما حال دون المباشرة بها”.

 

وأشارت إلى “العمل بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل تخصيص قطع أراض داخل المدن لإكمال المشروع، علاوة على التعاون مع محافظة بغداد لتحويل الأراضي التابعة لوزارة البلديات إلى وزارة التربية”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

المالية البرلمانية تكشف عن بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

اخر الاخبار

طقس العراق : عدم الاستقرار وتشكل سحب رعدية ممطرة وفرصة للغبار

اخر الاخبار

الجوازات العامة تطلق في كانون الأول المقبل الجواز الإلكتروني الجديد

اخر الاخبار

6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالمرض السكر

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الأثنين

اخر الاخبار

المالية البرلمانية تكشف عن بعض تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2023

اخر الاخبار

الجوازات العامة تطلق في كانون الأول المقبل الجواز الإلكتروني الجديد

اخر الاخبار

التربية النيابية: يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة

اخر الاخبار

6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالمرض السكر

اخر الاخبار

ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

تقارير صحفية : مانشستر يونايتد لن يعلق على اتهامات وهجوم كريستيانو رونالدو

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط مع تواصل مكاسبها على آمال طلب الصين

اخر الاخبار

بالصور.. عمرو دياب يثير استياء جمهوره بعد ارتداء حلق

اخر الاخبار

أبرز الهجمات في تركيا خلال السنوات الماضية

اخر الاخبار

تركيا : اعتقال المسؤول عن اعتداء اسطنبول

اخبار العراق

فريق طبي هندي يجري 6عمليات للقلب المفتوح في ميسان

اخر الاخبار

من إسبانيا.. صابرينا بلفقيه تطرح أغنية بروح مغربية (فيديو)

اخبار العراق

قناة دجلة تتعرض لتهديدات وحملات تحريض من جهات سياسية

اخبار العراق

قوة مجهولة تشن سلسلة اعتداءات على الصحفيين في السليمانية لمنعهم من تغطية تظاهرة طلابية

اخبار العراق

٥٠ متطوعا يشاركون في حملة لتنظيف ضفاف “شط العمارة”