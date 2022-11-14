التربية النيابية: يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة

المستقلة /- أعلنت لجنة التربية النيابية، الاثنين، إن مشروع إنشاء الألف مدرسة، يواجه مشكلة عدم توافر أراضي مملوكة لوزارة التربية.

وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مشكلة المشروع تكمن في عدم توفر أراض تابعة لوزارة التربية، وهو شرط أساس لتنفيذه، مما وتأخراً في بعض المناطق”.

وأضافت أن “تنفيذ المشروع في المناطق الريفية والأطراف واجه موانع قانونية بتحويل جنس الأراضي من الزراعية، مما حال دون المباشرة بها”.

وأشارت إلى “العمل بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل تخصيص قطع أراض داخل المدن لإكمال المشروع، علاوة على التعاون مع محافظة بغداد لتحويل الأراضي التابعة لوزارة البلديات إلى وزارة التربية”.