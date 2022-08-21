التربية النيابية تنفي تأثر العام الدراسي المقبل بالوضع السياسي المتأزم

المستقلة /- نفت لجنة التربية النيابية، الأحد، تأثر العام الدراسي المقبل بالوضع السياسي المتأزم في البلاد، بينما استبعدت طباعة الكتب الدراسية في المطابع الأجنبية خارج العراق.

وقــال عضو لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة، إن “الوضع السياسي يؤثر في مجريات الحياة في كل البلد ولكنه لن يؤثر في الجانب التربوي”، لافتاً إلى أن “اللجنة ستعمل مع وزارة التربية جهد الإمكان على أن لا يتأثر الوضع التربوي بالتحديد”.

وأضـاف اللهيبي أن “توجه وزارة التربية هو أن تكون طباعة الكتب المدرسية عن طريق المطابع الحكومية وإذا ما زاد عن حصة المطابع الحكومية فإن هناك مطابع أهلية رصينة يمكن أن تشارك بطباعة الكتب وفق الأسس والقوانين التي تحددها وزارة التربية”، مبيناً أن “طباعة الكتب في المطابع الأجنبية في كل الدول أمر مستبعد”.