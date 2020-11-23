التربية النيابية تطالب باقامة دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي

المستقلة.. طالب رئيس لجنة التربية النيابية قصي محسن الياسري وزارة التربية باجراء امتحانات دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي.

وطالب الياسري في كتاب رسمي موجهة الى وزير التربية ومؤرخة بتاريخ 22/11/2020 بمنح فرصة الدور الثالث لطلبة المرحلة الإعدادية الصف السادس لرعدادي.

وأوضح أن ذلك يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد من تفشي جائحة كورونا وما صاحبها من عقبات أثرت بشكل مباشر على الطلبة.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم امس نتائج الدور الثاني من الامتحانات الوزارية للمرحلة الإعدادية.