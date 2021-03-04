التربية النيابية تدعو لتطوير التعليم الإلكتروني

المستقلة /- دعت لجنة التربية والتعليم النيابية وزراتي التعليم العالي والتربية إلى تنظيم وتطوير الدورس عبر الإنترنت للطلبة وذلك بسبب الموقف الوبائي الحالي والذي يشهد ارتفاعا في إصابات كورونا في العراق.

وقال عضو اللجنة حسن المسعودي إن التعليم الإلكتروني لا يمكن أن يلببي حاجة التعليم كما التعليم الحضوري ولاسيما في المراحل الابتدائية والمتوسطة وذلك بسبب صعوبة استخدام الإنترنت من قبل الطلبة في تلك المراحل.

وأضاف: أن على وزارات الدولة المعنية بالتعليم أن تأخذ بنظر الاعتبار انعكاسات التعليم عن بعد على مستقبل الواقع العلمي والتربوي في البلاد، وبين أن التعليم عن بعد يؤثر سلبا على مستوى التعليم ولكن الوضع الحالي المتمثل بارتفاع إصابات كورونا يدفع باتجاه اعتماده.