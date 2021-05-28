التربية النيابية: التعليم الالكتروني سيستمر لغاية7/1

المستقلة /- أكدت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، اليوم الجمعة، وجود عدة خيارات لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية، مستبعده اعتماد قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح صحفي إن” لجنة التربية اجتمعت مع وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة واللجنة الدائمة للامتحانات “، مبيناً أن “الرؤية بين اللجنة والوزارة كانت متطابقة، وتم تحديد الموعد النهائي للمراحل المنتهية ( السادس الابتدائي ، الثالث متوسط ، السادس الاعدادي) “.

وأشار الى، أن “وزارة التربية لديها رؤية بعدم إقرار الدخول الشامل باعتبار أنها سمحت بأربع دروس و10 درجات ،وهذا يعد دخولاً شاملاً دون التصريح الرسمي به، مبيناً أن”الوزارة لديها عدة مقترحات في ما يخص الامتحانات للمراحل غير المنتهية وسوف يستمر التعليم الالكتروني لحين 1 / 7 ليكون نهاية العام الدراسي الحالي “.

وأضاف، أن”هناك رؤية لدى الوزارة لمناقشة الاعتماد على درجة نصف السنة الدراسية أو يكون الامتحان حضورياً في نهاية العام ،والرؤية الأقرب هي الاعتماد على درجة نصف السنة”.

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