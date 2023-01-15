التربية.. الملاكات تعمل على مدار اليوم لانجاز معاملات محاضري 2019

المستقلة/- تعمل وزارة الـتـربـيـة عـلـى إكــمــال معاملات محاضري 2019 بـأسـرع وقــت ممكن مـن أجل استحصال حقوقهم وتطبيق القرارات الحكومية المتخذة بشأنهم.

وقــال عضو هيئة الــرأي بــالــوزارة، مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “المــلاكــات الإداريــــة تعمل على مــدار اليوم وخــلال أيــام العطل مـن أجــل إنـجـاز معاملات محاضري 2019 بهدف الحصول على حقوقهم من الجهات المعنية”.

وأشار إلى “التوجيه بتسهيل إجـراءات المتعاقدين على أن تـصـدر الاســتــمــارة الـخـاصـة بهم من القسم الـخـارجـي مــن دون الـحـاجـة لمراجعة المـديـريـة كــأن يـكـون مــن قـسـم الــــدورة وقسم المحمودية واللطيفية وغيرها حسب القواطع التابعة للمديرية الواحدة”.

وبــين الكلابي أن “هــذا الإجـــراء اعتمد لتقليل الـزخـم على المـديـريـة، حيث تـم إنـشـاء قاعدة بيانات خاصة بمحاضري 2019 حسب توجيه وزارة التربية وتـم إطــلاق استمارة إلكترونية خـاصـة بـهـم، إضـافـة إلــى شمولهم بــالــدورات الـتـدريـبـيـة والـتـأهـيـلـيـة لـتـطـويـر مـهـاراتـهـم بالتنسيق مع المديرية العامة لإعــداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي”.

وكانت الوزارة قد أعلنت مسبقاً عن إكمال معاملات المحاضرين بالمجان ممن تعاقدوا وشملوا بقرار 315 من أجل إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.