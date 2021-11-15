التربية : المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية

المستقلة/- كشفت وزارة التربية عن عمل المطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانتاجية، لانجاز اعمال توزيع الكتب الجديدة للعام الدراسي 2021 ــ 2022 بين المديريات العامة ببغداد والمحافظات، وابرزها مطابع شبكة الاعلام العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “الوزارة وجهت باستنفار وتكثيف الجهود للمطابع التي تعمل على طباعة الكتب المنهجية، لتوفير احدث الكتب للطلبة والتلاميذ، وتعمل المطابع بكامل طاقاتها الانتاجية، وتمت احالة طباعة 160 عنوانا من الكتب المنهجية الى المطابع، بضمنها شركة النهرين للطباعة التابعة لوزارة التربية ومطبعة شبكة الاعلام العراقي”.

واضاف انه “سيتم توزيع الكتب بشكل متتال خلال الايام القليلة المقبلة بين المديريات ببغداد والمحافظات، لتتولى بدورها توزيعها بين المدارس التي هي بحاجة للحصص من الكتب المنهجية لتوزيعها بين الطلبة والتلاميذ” .

واشار الى ان “الوزارة اعتمدت خلال العامين الماضيين على الطبعات المنهجية للكتب المطبوعة مسبقا، وعملت على توزيع الكتب المسترجعة من الطلبة” .

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