التربية : المصادقة على توصيات اللجنة بشأن مدرس تجاوز قواعد اخلاقيات المهنة

المستقلة /- صادق وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاثنين، على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن مدرس تجاوز قواعد اخلاقيات المهنة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة : إن “وزير التربية علي حميد الدليمي صادق على توصيات اللجنة التحقيقية التي تضمنت عدم قبول كلا المدرسين اللذين ظهرا في مقاطع الفيديو من العمل كمحاضرين في المعاهد، وفرض عقوبة تنزيل درجة للمدرس في ثانوية عكاظ، لثبوت قيامه بالإساءة الى قدسية مهنة التعليم من خلال ظهوره في مقاطع فيديو مخلة بالأدب العام ونقله الى وظيفة إدارية” .

واضافت، أن “وزير التربية وافق على غلق معهد البنوك ومعهد قمة المنصور لدورات التقوية التي خالفت قوانين وانظمة وزارة التربية”، مبينة، ان “اللجنة التحقيقية نصت أيضاً على فرض عقوبة توبيخ لإحدى المشرفات الاختصاصيات على ملاك تربية الرصافة الأولى وذلك لثبوت قيامها بإعطاء دروس تقوية في معهد البنوك الاهلي على الرغم من انها موظفة على ملاك الوزارة ومستمرة بالخدمة خلافاُ للضوابط والتعليمات، فضلاً عن اعفائِها من مهام الاشراف ونقلها الى وظيفة ادارية حسب توجيه الوزير”.

واكد وزير التربية علي الدليمي وفقا للبيان ان “مهنة المعلم أقدس المهن وان المعلم يعد القائد الميداني في منظومة القيم والتربية والتعليم، إذ لابد من المحافظة على قدسية تلك الرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها وصون مستقبل طلبتنا”.