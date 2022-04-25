التربية : الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد امتحانات السادس الإعدادي

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، الاثنين، أن الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد وجدول الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي بدورها الأول للعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إن “الوزارة ستعلن خلال الأسبوع الحالي جدول الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلة السادس الإعدادي بدورها الأول للعام الدراسي الحالي ليتم تعميم الجدول والمواعيد الخاصة بها”، مرجحاً “إجراءها نهاية شهر حزيران وبداية تموز المقبلين”.

وأشار السعدون، إلى أن “الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوزارية من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات ومديرية التقويم والامتحانات فيها، من المراقبين والمراكز الامتحانية والاستعدادات الفنية وغيرها”.

وأضاف السعدون في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته المستقلة، أن “الوزارة كانت قد حددت مواعيد الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية في الـ 19 من الشهر المقبل، والـ 29 من الشهر ذاته لمرحلة الثالث المتوسط”.