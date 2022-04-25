التربية : الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد امتحانات السادس الإعدادي

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أكدت وزارة التربية، الاثنين، أن الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد وجدول الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي بدورها الأول للعام الدراسي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، إن “الوزارة ستعلن خلال الأسبوع الحالي جدول الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلة السادس الإعدادي بدورها الأول للعام الدراسي الحالي ليتم تعميم الجدول والمواعيد الخاصة بها”، مرجحاً “إجراءها نهاية شهر حزيران وبداية تموز المقبلين”.

وأشار السعدون، إلى أن “الوزارة استكملت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات الوزارية من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات ومديرية التقويم والامتحانات فيها، من المراقبين والمراكز الامتحانية والاستعدادات الفنية وغيرها”.

وأضاف السعدون في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته المستقلة، أن “الوزارة كانت قد حددت مواعيد الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية في الـ 19 من الشهر المقبل، والـ 29 من الشهر ذاته لمرحلة الثالث المتوسط”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طقس العراق : أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة إلى نهاية الأسبوع

اخر الاخبار

التربية : الاسبوع الحالي سيشهد الإعلان عن موعد امتحانات السادس الإعدادي

اخر الاخبار

الرافدين : سلف الموظفين والمنتسبين تصل الى 50 مليون دينار

اخر الاخبار

كوريا الشمالية : علاقاتها مع روسيا تدخل في “ذروة جديدة”

اخر الاخبار

قائد عمليات بغداد يوجه بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة

اخر الاخبار

تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

اخر الاخبار

للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

اخر الاخبار

للكمارك : ضبط تسع شاحنات مخالفة عند مداخل المحافظات المحاذية لإقليم كردستان

اخر الاخبار

ابتكار طريقة جديدة لعلاج الشخير

اخر الاخبار

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا؟

اخر الاخبار

أطعمة تجعلك تشعر بالعطش أثناء الصيام..ابتعدي عنها

اخر الاخبار

هذه العلامات تؤكد أن زوجك يخونك على الفيسبوك

اخبار مصر

قصة مدعي النبوة في مصر تأخذ منحى جديدا

اخر الاخبار

نصائح هامة لفقدان الوزن في رمضان

اخر الاخبار

ماذا ينتظر الفائز برئاسة فرنسا؟

اخر الاخبار

أفضل الطرق لتنظيف القولون بشكل كامل

اخر الاخبار

أبرز المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم