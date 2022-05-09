التربية : اكثر من 5 ملايين تلميذ ابتدائي يؤدون الامتحانات النهائية

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- يؤدي، اليوم الاثنين، خمسة ملايين تلميذ في المرحلة الابتدائية الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 وسط إجراءات أمنية وخدمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة:إن “تلاميذ المرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية يؤدون اليوم الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي، منوها بالتنسيق مع المدراء العامين ببغداد والمحافظات لإنجاح سيرها وفق رؤية وخطط أعدت مسبقا”.

وأكد “التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا خلال فترة الامتحانات حفاظا على صحة التلاميذ والطلبة، إذ هناك تنسيق عال مع وزارة الصحة بهذا الصدد”.

من جانبه، بين مدير إعلام تربية النجف وسام الرازقي لـ”الصباح”، أن “الوزارة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال هذه الامتحانات، ووفرت الأجواء المناسبة للتلاميذ والطلبة في القاعات الامتحانية”.

وأوضح الرازقي أن “هناك تعاوناً مع الشرطة والدفاع المدني ودائرة الصحة لغرض توفير الحماية للمراكز الامتحانية ومتابعة الإجراءات الصحية الوقائية خلال الامتحانات”.

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