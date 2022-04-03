التربية : آليّة جديدة لامتحانات السادس الابتدائي

وزارة التربية العراقية

المستقلة /- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد البت بقرارها بشأن اعتماد الامتحان الوزاري لمرحلة السادس الابتدائي من عدمه.

وقال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، في تصريح لصحيفة الصباح، تابعته المستقلة، إن “الوزارة تدرس إعادة العمل بالامتحان الوزاري للصف السادس الابتدائي ضمن العام الدراسي الحالي”.

وأضاف، أنه “تمَّ أيضاً تشكيل لجان مختصة للخروج بآلية جديدة للامتحانات النهائية للمراحل الأربع الأولى من الدراسة الابتدائية”.
وتابع أن “الآلية المذكورة تشمل مناقشة ما تمَّ اتخاذه العام الماضي لهذه المراحل من نظام العبور وغيره، للبت في اعتماد آلية جديدة تخص هذه المراحل”، مؤكداً، أنه “سيتم إعلان البت في أمر الامتحان الوزاري والآلية الجديدة، بعد أسبوعين من الآن”.
وأشار إلى، أن “الوزارة كيَّفت منهاج مادة الرياضيات لمرحلة السادس الابتدائي، بالشكل الذي يتلاءم مع الوضع العام للبلد”.
وأكد أن “المديرية العامة للمناهج وجهت إعماماً يلزم مديريات تربية بغداد والمحافظات، بالتقيد بالموضوعات المطلوبة من مادة الرياضيات” .
وكانت وزارة التربية قد حددت يوم الـ 19 من الشهر المقبل موعداً لامتحانات الدور الأول للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2022‪

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