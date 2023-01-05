التخطيط.. عدد سيارات القطاع الخاص بلغ (7) ملايين و(460) الف

التخطيط.. عدد سيارات القطاع الخاص بلغ (7) ملايين و(460) الف

المستقلة/- اعلنت وزارة التخطيط العراقية، أن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص المسجلة بلغ (7) ملايين و(460) الف سيارة لغاية نهاية عام 2021 في جميع أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كوردستان.

وفي بيان لها، تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الخميس ، أوضحت الوزارة، أن تلك الاعداد تشمل (اللوحات الدائمية ولوحات الفحص المؤقت، واللوحات الجديدة ( المشروع الوطني والموازي)، فيما كان مجموع السيارات لسنة 2020 نحو (7) ملايين و(27) ألف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت ( 6؜%).

وأضافت أن معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2021 بكافة لوحاتها بلغت (181) سيارة لكل (1000) نسمة مـن سكان العراق، مبينة أن معدل مجموع عدد سيارات القطاع الخاص المسجلة في مديرية المرور العامة بكافة أنواع لوحاتها ارتفغ لكل (كم) من الطرق المبلطة عدا إقليم كوردستان إلى (127) سيارة / كم .

كما بلغ عدد سيارات (الفحص المؤقت) في القطاع الخاص المسجلة اكثر من (345) الف سيارة، وأيضا بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية (56%) من إجمالي السيارات الكلي بضمنها إقليم كوردستان.

وبحسب الوزارة، فإن السيارات التي تحمل لوحات (الفحص المؤقت) فقد بلغت نسبتها (5%) من إجمالي السيارات، في حين بلغت نسبة السيارات التي تحمل (اللوحات الجديدة) (39%) من المجموع الكلي لسيارات القطاع الخاص .