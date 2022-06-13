التخطيط تنفذ 60 مشروعاً في 3 محافظات ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية

المستقلة/- نفذت وزارة التخطيط 60 مشروعاً في ثلاث محافظات حتى الآن ضمن برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبالغ تصل إلى 300 مليون دولار كمرحلة أولى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، إن “الهدف من الصندوق الاجتماعي للتنمية هو توفير الخدمات الأساسية لسكان المناطق الفقيرة”، مشيراً إلى أن “تلك الخدمات تتمثل بإنجاز مشاريع للماء والكهرباء والمدارس والطرق وغيرها”.

وأضاف أن “المجتمع المحلي يحدد أولويات كل منطقة فقيرة”، لافتاً إلى أن “الوزارة شكلت فرق (الحشد المجتمعي) في كل محافظة لزيارة المناطق الأكثر فقراً ومعرفة أولويات كل منها من الخدمات”.

وبين الهنداوي أنه “تم خلال المرحلة الأولى تنفيذ 60 مشروعاً في محافظات دهوك وصلاح الدين والمثنى”، مشيراً إلى أن “هناك 500 قرية مستهدفة سيشملها الصندوق بمشاريعه”.

وأوضح الهنداوي أن “العمل سيكون على مراحل، فالمرحلة الأولى الصندوق يعمل بقيمة القرض البالغة 300 مليون دولار والذي حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي”، مشيراً إلى أن “فكرة المشروع تقوم على ثلاثة مستويات الأول تنفيذ المشاريع الخدمية والثاني هو تطوير القدرات، أما الثالث فيقوم على أساس تحسين المستوى المعيشي عن طريق القروض التي ستمنح للفقراء وفق آليات محددة “.

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